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Агент Гурцкая: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы

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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина по поводу того, что нападающий команды Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.
Агент Гурцкая: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Гафин врёт. Я знаю, что игрок не подписал контракт на сезон-2024/25. Я ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», — заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее гендиректор «Динамо» заявил, что ведёт переговоры с Тюкавиным о длительном контракте.

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