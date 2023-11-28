Фетисов — о допуске россиян к турнирам: творящийся беспредел — упущение ООН
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«Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги. Тот беспредел, который сейчас творится, — это именно упущение ООН», — цитирует Фетисова ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что членство России в Международной федерации фехтования (FIE) не будет приостановлено.