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Бестемьянова: не считаю, что отстранение ударило по российским фигуристам

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала, как отстранение россиян от международных турниров отразилось на отечественных фигуристах.
Бестемьянова: не считаю, что отстранение ударило по российским фигуристам
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют, и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.

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