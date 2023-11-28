Бестемьянова: не считаю, что отстранение ударило по российским фигуристам

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала, как отстранение россиян от международных турниров отразилось на отечественных фигуристах.

«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют, и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.