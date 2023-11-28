Бестемьянова: не считаю, что отстранение ударило по российским фигуристам
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«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют, и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили», — цитирует Бестемьянову «РБК-Спорт».
9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.