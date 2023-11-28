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В РПЛ заверили, что в следующем сезоне вопрос с красными мячами будет решён

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Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Антон Фетисов прокомментировал приобретение красных мячей для игр после инцидента в матче 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком».
В РПЛ заверили, что в следующем сезоне вопрос с красными мячами будет решён
  • РИА Новости

«Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. На принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдёт на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин заявил, что у РПЛ нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Ранее Дмитрий Губерниев после матча в Калининграде заявил, что надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна — осень».

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