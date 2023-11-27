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Зиньковский: в матче с «Балтикой» было мало футбола

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о победе над «Балтикой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру — и совсем другая обстановка. Все, кто играл ближе к центру, играли под мостом. Для нас главное — победа», — цитирует Зиньковского Sport24.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин заявил, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Ранее  Губерниев после матча в Калининграде заявил, что надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна — осень».

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