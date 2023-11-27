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Энрике: Дембеле — самый влиятельный футболист в мире

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал нападающего Усмана Дембеле самым влиятельным футболистом в мире.
Энрике: Дембеле — самый влиятельный футболист в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Ousmane Dembélé

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений. Он не слушает критику… Он всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

12 августа парижане объявили о подписании с игроком контракта до 2028 года.

По данным СМИ, ПСЖ заплатил «Барселоне» €50 млн за 26-летнего француза.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. 

Ранее Дембеле объяснил, почему принял решение покинуть «Барселону» и перейти в ПСЖ.

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