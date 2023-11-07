Дембеле объяснил, почему принял решение покинуть «Барселону» и перейти в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Усман Дембеле рассказал, почему принял решение покинуть «Барселону».

«Я планировал остаться в «Барсе», и именно обсуждения с ПСЖ заставили меня передумать. Дело было не в желании покинуть «Барселону», а в желании перейти в ПСЖ», — приводит слова Дембеле журналист Лоик Танзи в социальных сетях.

12 августа парижане объявили о подписании с игроком контракта до 2028 года.

По данным СМИ, ПСЖ заплатил «Барселоне» €50 млн за 26-летнего француза.

Ранее в «Реале» назвали ложью переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в клуб летом.