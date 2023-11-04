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В «Реале» назвали ложью переход Мбаппе в клуб летом

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Пресс-служба мадридского «Реала» прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в клуб.
В «Реале» назвали ложью переход Мбаппе в клуб летом
  • Gettyimages.ru

«Учитывая информацию в СМИ о переговорах между Мбаппе и нашим клубом, в «Реале» категорически заявляют, что эта информация ложна», — сообщает пресс-служба мадридцев.

По информации СМИ, Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся.

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