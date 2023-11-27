AS: Киммих — приоритетная цель «Барселоны» на летнее трансферное окно
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Как сообщает AS, Хави уже несколько раз общался с немецким футболистом и он сообщил о готовности перейти в «Барселону».
По информации Todofichajes, «Барселона» проявляет интерес к футболисту. Переход Киммиха может состояться зимой или по окончании текущего сезона. Сумма перехода оценивается в €80 млн.
В нынешнем сезоне Киммих провёл за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Хави высказался о травме полузащитника Гави.