Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своих стереотипах о России после приезда в страну.

«Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо. У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь всё хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 11 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее Изидор заявил, что не предавал «Локомотив», а думал о своей карьере.