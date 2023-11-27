Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались
- РИА Новости
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«Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо. У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь всё хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — цитирует Изидора «Матч ТВ».
9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Изидор сыграл в 11 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.
Ранее Изидор заявил, что не предавал «Локомотив», а думал о своей карьере.