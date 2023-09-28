Изидор заявил, что не предавал «Локомотив», а думал о своей карьере

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал свой уход из «Локомотива».

«Никакого предательства не было. Не знаю, почему «Локо» отклонял другие предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для клуба стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере», — цитирует Изидора «Чемпионат».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Изидор заявил, что в «Локомотиве» больше всего узнал русский язык от Марадишвили и Тикнизяна.