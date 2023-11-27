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Агент Сулейманова: с приходом Шапи «Арис» стал набирать

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Алан Агузаров, агент нападающего «Ариса» Магомеда‑Шапи Сулейманова, рассказал, что его клиента всё устраивает в клубе.
Агент Сулейманова: с приходом Шапи «Арис» стал набирать
  • Gettyimages.ru

«Буквально вчера «Арис» вместе с Шапи обыграл «Панатинаикос» со счётом 2:0. У неё (команды. — RT) был не самый удачный старт сезона, но в том числе с приходом Сулейманова «Арис» стал набирать. Шапи всё полностью устраивает, он очень комфортно чувствует себя в этой команде. Достаточно быстро прошёл адаптацию и набрал хорошую форму», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что футболист и клуб ставят большие задачи на текущий сезон. 

Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл за клуб девять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Футболист принадлежит «Краснодару». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за израильский «Маккаби Хайфа». 

Ранее Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы.

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