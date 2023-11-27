«Чемпионат»: «Спартак» примет решение о будущем Зорина после зимних сборов

В футбольном «Спартаке» примут решение о будущем Даниила Зорина после его возвращения в команду из аренды.

У футболиста есть цель остаться в стане красно-белых и доказать, что он может приносить пользу клубу, который его воспитал, сообщает «Чемпионату» источник.

Если руководство клуба примет решение, что Зорин не сможет получать достаточно игрового времени из-за укомплектованности состава, то будет рассмотрен вариант аренды.

4 августа в столичном клубе объявили об уходе игрока в минское «Динамо» на правах аренды. 19-летний футболист будет выступать в Белоруссии до 31 декабря 2023 года.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждал о развитии чемпионской гонки в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).