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Мендес: в реванше с Аспинэллом я поставлю на Павловича

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, оценил возможный реванш между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.

«Я в любом случае поставил бы на Сергея, он тренировался с нами. И я помню его начинающим. Я ставил на Павловича, несмотря на то что Аспинэлл считался фаворитом. Если реванш состоится, я поставлю на Павловича», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович рассказал, что последний поединок с Аспинэллом мотивировал его.

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