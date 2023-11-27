Мендес: в реванше с Аспинэллом я поставлю на Павловича
«Я в любом случае поставил бы на Сергея, он тренировался с нами. И я помню его начинающим. Я ставил на Павловича, несмотря на то что Аспинэлл считался фаворитом. Если реванш состоится, я поставлю на Павловича», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.
Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.
Ранее Павлович рассказал, что последний поединок с Аспинэллом мотивировал его.