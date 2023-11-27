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Изидор: «Зенит» — прекрасный трамплин для перехода в топ-клуб Европы

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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидо высказал мнение касательно своего перехода в европейский чемпионат в будущем.
Изидор: «Зенит» — прекрасный трамплин для перехода в топ-клуб Европы
  • Gettyimages.ru

«Зенит» — это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. «Зенит» — большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. Поэтому всё в моих руках, нужно себя проявлять», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 11 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее Изидор заявил, что не предавал «Локомотив», а думал о своей карьере.

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