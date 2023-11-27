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Радимов: треш-ток — язык «Динамо»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил саркастические высказывания петербургского клуба и «Динамо» в социальных сетях перед очным матчем в Кубке России.
Радимов: треш-ток — язык «Динамо»
  • РИА Новости

«Моя реакция на треш-ток, который устроили клубы перед матчем? Треш-ток — язык «Динамо». Рекомендую изучить значение этого слова. Мы же предпочитаем называть это эпиграммами, — цитирует Радимова Metaratings.ru.

Медиаслужба «Динамо» выложила в Telegram-канале картинку, по смыслу которой большинство болельщиков в стране будут болеть в данной игре за столичный клуб.

Сине-бело-голубые ответили в своём Telegram-канале стикерпаком с жемчужиной и числом 2458.

Согласно оскорбительной кричалке «2458» в адрес бело-голубых, столичная команда сможет стать чемпионом после 3 тыс. поражений. На данный момент московскому клубу осталось проиграть 2458 раз.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск. 

Ранее Горшков дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо».

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