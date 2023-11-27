Горшков дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Динамо».

«На мой взгляд, «Зенит» всё равно является фаворитом предстоящей игры. Петербуржцы сейчас возвращают утраченные позиции, команда поднялась на первую строчку в таблице РПЛ. Тем не менее «Динамо» — очень интересный соперник, который бескомпромиссно действует в атаке. Поэтому в данной встрече стоит ожидать открытой игры от обоих коллективов и сложно предположить, каким будет итоговый счёт», — заявил Горшков RT.

По его мнению, «Зенит» будет сражаться за победу в Кубке России.

«Зенит» в отсутствие еврокубков не станет делить турниры на важные и второстепенные: все они стоят для клуба на одной ступени по степени важности», — добавил Горшков.

Ранее Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо».