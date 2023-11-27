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Гвардиола: игроки быстро понимают меня, потому что я хорош собой

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола с иронией раскрыл секрет успеха работы в клубе.
Гвардиола: игроки быстро понимают меня, потому что я хорош собой
  • Gettyimages.ru

«Парни быстро понимают меня, потому что я действительно хорош. Я красивый мужчина, я соблазняю их, и они всё понимают», — цитирует Гвардиолу Goal.

Специалист работает в «Ман Сити» с 2016 года. По итогам сезона-2022/23 «горожане» под его руководством выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Также вместе с ним «Бавария» выигрывала клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, трижды чемпионат Германии, дважды Кубок Германии. А «Барселона» с 2008 по 2012 год пополнила список регалий победами в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира (по два раза), трижды становилась чемпионом Испании, по два раза выиграла Суперкубок УЕФА и Кубок Испании, трижды Суперкубок страны.

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказал своё мнение Гвардиоле.

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