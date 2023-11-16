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Месси считает, что Гвардиола своим талантом навредил футболу

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказал своё мнение о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«То, что он сделал с футболом, — это фантастика. Он даже навредил игре, потому что многие теперь стараются копировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль», — цитирует Месси Marca.

Напомним, что аргентинец играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы. В настоящий момент тренер руководит «Манчестер Сити». В минувшем сезоне команда выиграла четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами». 

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