Месси считает, что Гвардиола своим талантом навредил футболу
«То, что он сделал с футболом, — это фантастика. Он даже навредил игре, потому что многие теперь стараются копировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль», — цитирует Месси Marca.
Напомним, что аргентинец играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы. В настоящий момент тренер руководит «Манчестер Сити». В минувшем сезоне команда выиграла четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов и чемпионат Англии.
Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами».