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Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами»

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Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года,

Футболист провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Месси решил принять участие в развитии киберспорта в Аргентине.

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