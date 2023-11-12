Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами»

Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года,

Футболист провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Месси решил принять участие в развитии киберспорта в Аргентине.