RT в Telegram
Подпишись

BFMTV: небо над Парижем в день открытия Олимпийских игр будет закрыто

Короткая ссылка
Министерство транспорта Франции планирует закрыть небо над Парижем в день открытия летних Олимпийских игр, 26 июля 2024 года, на несколько часов.
BFMTV: небо над Парижем в день открытия Олимпийских игр будет закрыто
  • Gettyimages.ru

«С 19 часов до полуночи ни один самолёт не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах… кроме самолётов чрезвычайных служб. Полёты над французской столицей будут также запрещены. Вокруг столицы будет установлен запретительный периметр радиусом 150 километров», — сообщает телеканал BFMTV.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 16 августа 2024 года.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее в ОКР сообщили о начале подготовки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить