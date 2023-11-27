BFMTV: небо над Парижем в день открытия Олимпийских игр будет закрыто
- Gettyimages.ru
«С 19 часов до полуночи ни один самолёт не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах… кроме самолётов чрезвычайных служб. Полёты над французской столицей будут также запрещены. Вокруг столицы будет установлен запретительный периметр радиусом 150 километров», — сообщает телеканал BFMTV.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 16 августа 2024 года.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее в ОКР сообщили о начале подготовки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.