В ОКР сообщили о начале подготовки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что организация начинает подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

«Мы начинаем готовиться к Олимпиаде в Лос‑Анджелесе. Во‑первых, на данный момент никаких ограничений на эти Игры нет. Во‑вторых, мы считаем, США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить что угодно», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдет в июле 2028 года.

Ранее Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».