В ОКР сообщили о начале подготовки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе
«Мы начинаем готовиться к Олимпиаде в Лос‑Анджелесе. Во‑первых, на данный момент никаких ограничений на эти Игры нет. Во‑вторых, мы считаем, США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить что угодно», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».
Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдет в июле 2028 года.
Ранее Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».