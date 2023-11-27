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Агент Головина: Александр — один из ведущих игроков Лиги 1

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о прошедшем матче с «Пари Сен-Жермен».

«Александр смотрелся очень достойно в игре с ПСЖ. Это отметили и болельщики, и специалисты. Его лицо на обложке L'Équipe, наверное, говорит о том, что Саша — один из ведущих игроков чемпионата Франции. Он находится в хорошей форме, но это не его потолок», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

25 ноября «Монако» с Головиным разгромно уступил ПСЖ в матче Лиги 1. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Луиса Энрике. «Парижане» с 30 очками продолжают лидировать в Лиге 1. «Монако» (24) занимает третью строчку в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за монегасков. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист ЦСКА Милош Красич высказал мнение, что Головин может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

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