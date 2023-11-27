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Агент Кади: «Краснодар» всё ещё один из главных претендентов на чемпионство

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Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о шансах команды на чемпионство после поражения в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала».

«Поражения случаются, но чемпионат продолжается. Ничего не поменялось. «Краснодар» — всё ещё один из главных претендентов на чемпионство», — цитирует агента Metaratings.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.

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