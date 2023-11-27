Агент Кади: «Краснодар» всё ещё один из главных претендентов на чемпионство
«Поражения случаются, но чемпионат продолжается. Ничего не поменялось. «Краснодар» — всё ещё один из главных претендентов на чемпионство», — цитирует агента Metaratings.
«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.
Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.