Чернышов: «Спартак» проявил характер в матче РПЛ с «Балтикой»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов считает, что подопечные Гильермо Абаскаля заслужили победу над калининградской «Балтикой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» проявил характер, показал, что готов бороться за самые высокие места. У них есть мотивация. Когда команда побеждает в таких условиях, это говорит о том, что есть характер и желание побеждать», — цитирует Чернышова «Чемпионату».

По его мнению, когда команды играют в плохую погоду, «о качестве футбола не говорится».

«На первый план выходят бойцовские качества. Когда поле в таком состоянии, качество команд становится приблизительно одинаковым. Сложно проявить индивидуальное мастерство», — добавил Чернышов.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Ранее Дмитрий Губерниев после матча в Калининграде заявил, что надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна — осень».