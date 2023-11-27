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Голдобин признался, что работать под руководством Жамнова одно удовольствие

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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что главный тренер Алексей Жамнов даёт много свободы своим подопечным в принятии решений.

«Работать с ним одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмём следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях», — цитирует Голдобина «Спорт-Экспресс».

Голдобин перешёл в «Спартак» летом 2023 года из магнитогорского «Металлурга». Жамнов возглавил красно-белых в марте.

«Спартак» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Голдобин стал первым хоккеистом, набравшим 50 очков в КХЛ сезона-2023/24.

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