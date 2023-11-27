Голдобин признался, что работать под руководством Жамнова одно удовольствие
«Работать с ним одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд — надеюсь, хотя бы возьмём следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях», — цитирует Голдобина «Спорт-Экспресс».
Голдобин перешёл в «Спартак» летом 2023 года из магнитогорского «Металлурга». Жамнов возглавил красно-белых в марте.
«Спартак» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что Голдобин стал первым хоккеистом, набравшим 50 очков в КХЛ сезона-2023/24.