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Карпин заявил, что «Ростов» смог навязать «Пари НН» силовую борьбу

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его подопечные смогли нанести поражение «Пари НН» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу за счёт более агрессивной игры.

«Мы решили выпустить на это поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы не у наших ворот, а именно там, впереди», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего полузащитника московского «Спартака», газон на стадионе был не лучшего качества.

«Всё время хотели улучшить позицию. На этом поле при такой обороне соперника улучшать смысла нет. Хуже будет, поэтому какие-то корректировки и подсказки сделали в перерыве. Добавили агрессии с точки зрения атаки», — добавил Карпин.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карпина. Единственный гол с пенальти на 61-й минуте забил Максим Осипенко.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На строчку выше расположился «Пари НН» (21 очко).

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что нижегородская команда не заслужила поражения в матче с «Ростовом».

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