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Юран: обидно проигрывать матч с «Ростовом» с одним ударом в створ ворот «Пари НН»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что нижегородская команда не заслужила поражения в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Юран: обидно проигрывать матч с «Ростовом» с одним ударом в створ ворот «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

«Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот — 11-метровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью переиграли», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

При этом экс-форвард московского «Спартака» признался, что ему сложно оценивать ситуацию с назначением пенальти в ворота команды из Нижнего Новгорода.

«Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную. Поэтому… Сложно сказать», — добавил Юран.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 61-й минуте забил Максим Осипенко.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На строчку выше расположился «Пари НН» (21 очко).

Ранее защитник «Пари НН» Сергей Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана.

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