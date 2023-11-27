Непомнящий назвал «Сочи» главным претендентом на вылет из РПЛ

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Сочи» будет очень сложно сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России по футболу по итогам сезона-2023/24.

«К сожалению, сейчас «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально. У команды были проблемы и в начале сезона, но никто, думаю, не ожидал, что всё зайдёт так далеко», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Он напомнил, что ещё недавно «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России.

«Это очень печально. А уже сейчас может вылететь в Первую лигу. Надеюсь, что этого не произойдёт, но всё к этому идёт», — заключил Непомнящий.

«Сочи» в мачте 16-го тура уступил «Зениту» (0:3). Приморская команда (десять очков) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Сергей Семак заявил, что у «Зенита» были сложности в атаке в матче с «Сочи».