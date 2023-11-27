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Выбежавшего на поле во время матча в Казани фаната передали правоохранителям

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В МВД по Татарстану сообщили, что выбежавший на поле болельщик во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом» находится в полиции.

«Факт я подтверждаю, был передан правоохранительным органам», — цитирует представителя пресс-службы силового ведомства ТАСС.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Рашида «Рубина». Единственный гол в матче забил Руслан Безруков на 37-й минуте.

В концовке игры на поле выбежал фанат. Сотрудники стадиона догнали его, сбили с ног, после чего болельщик по инерции врезался в Дюпина.

Немногим позже в пресс-службе «Рубина» сообщили, что 35-летний вратарь не получил повреждений после стычки с фанатом. 

Ранее сообщалось, что РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

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