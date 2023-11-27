Выбежавшего на поле во время матча в Казани фаната передали правоохранителям
«Факт я подтверждаю, был передан правоохранительным органам», — цитирует представителя пресс-службы силового ведомства ТАСС.
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Рашида «Рубина». Единственный гол в матче забил Руслан Безруков на 37-й минуте.
В концовке игры на поле выбежал фанат. Сотрудники стадиона догнали его, сбили с ног, после чего болельщик по инерции врезался в Дюпина.
Немногим позже в пресс-службе «Рубина» сообщили, что 35-летний вратарь не получил повреждений после стычки с фанатом.
Ранее сообщалось, что РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.