Выбежавшего на поле во время матча в Казани фаната передали правоохранителям

В МВД по Татарстану сообщили, что выбежавший на поле болельщик во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом» находится в полиции.

«Факт я подтверждаю, был передан правоохранительным органам», — цитирует представителя пресс-службы силового ведомства ТАСС.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Рашида «Рубина». Единственный гол в матче забил Руслан Безруков на 37-й минуте.

В концовке игры на поле выбежал фанат. Сотрудники стадиона догнали его, сбили с ног, после чего болельщик по инерции врезался в Дюпина.

Немногим позже в пресс-службе «Рубина» сообщили, что 35-летний вратарь не получил повреждений после стычки с фанатом.

Ранее сообщалось, что РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.