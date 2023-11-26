Дюпин не получил повреждений после стычки с фанатом в матче с «Факелом»
«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Руслан Безруков на 37-й минуте. В концовке игры на поле выбежал фанат. Сотрудники стадиона догнали его, сбили с ног, после чего болельщик по инерции врезался в Дюпина.
Дюпин в сезоне-2023/24 в 16 матчах пропустил 20 голов и отыграл семь встреч на ноль.
Ранее сообщалось, что РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.