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Дюпин не получил повреждений после стычки с фанатом в матче с «Факелом»

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В казанском «Рубине» сообщили, как голкипер Юрий Дюпин чувствует себя после инцидента с болельщиком на матче 16-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Руслан Безруков на 37-й минуте. В концовке игры на поле выбежал фанат. Сотрудники стадиона догнали его, сбили с ног, после чего болельщик по инерции врезался в Дюпина.

Дюпин в сезоне-2023/24 в 16 матчах пропустил 20 голов и отыграл семь встреч на ноль.

Ранее сообщалось, что РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

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