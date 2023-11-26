RT в Telegram
Подпишись

Мостовой не считает полузащитника «Динамо» Карраскаля топ-игроком

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в сезоне-2023/24.

«Не сказал бы, что Карраскаль — топ-игрок. Он в ЦСКА здорово себя проявлял, а в «Динамо» у него пока не получается. Но как раз в игре с ЦСКА он был одним из лучших, его выход на поле все изменил», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Накануне «Динамо» одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ со счётом 3:2.

Карраскаль в летнее трансферное окно из армейского клуба перешёл к бело-голубым.

Ранее Сергей Силкин высказался об игре Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить