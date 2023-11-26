Мостовой не считает полузащитника «Динамо» Карраскаля топ-игроком
«Не сказал бы, что Карраскаль — топ-игрок. Он в ЦСКА здорово себя проявлял, а в «Динамо» у него пока не получается. Но как раз в игре с ЦСКА он был одним из лучших, его выход на поле все изменил», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Накануне «Динамо» одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ со счётом 3:2.
Карраскаль в летнее трансферное окно из армейского клуба перешёл к бело-голубым.
Ранее Сергей Силкин высказался об игре Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура с ЦСКА.