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Силкин — о Карраскале: ЦСКА начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура с ЦСКА.
Силкин — о Карраскале: ЦСКА начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли
  • РИА Новости

«Карраскаль, на мой взгляд, один из лучших игроков матча «Динамо» — ЦСКА. Прекрасно сыграл в центре полузащиты. ЦСКА только начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли. Если Карраскаль поймает волну и продолжит играть на том же уровне, будет в списке главных звёзд РПЛ, где, к слову, уже находится Бителло», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Бителло (7-я, 54-я минуты), ещё один гол на счету Константина Тюкавина (74-я).

За хозяев мячи забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный на 23-й и 40-й минутах.

«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на шестой позиции.

Ранее в «Динамо» допустили, что Даса не сыграет до конца года из-за травмы.

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