В «Динамо» допустили, что Даса не сыграет до конца года из-за травмы

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что защитник Эли Даса выбыл из-за травмы до конца года.

«Эли Даса получил травму. Сейчас он вернулся в расположение клуба. Скорее всего, до конца года не сыграет», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Игрок сборной Израиля получил повреждение в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Румынии (1:2). 30-летний Даса перешёл в «Динамо» осенью 2022 года. Футболист в сезоне-2023/24 в 12 матчах не отметился результативными действиями.

Ранее Александр Тарханов заявил, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА.