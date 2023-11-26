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В «Динамо» допустили, что Даса не сыграет до конца года из-за травмы

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что защитник Эли Даса выбыл из-за травмы до конца года.

«Эли Даса получил травму. Сейчас он вернулся в расположение клуба. Скорее всего, до конца года не сыграет», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Игрок сборной Израиля получил повреждение в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Румынии (1:2). 30-летний Даса перешёл в «Динамо» осенью 2022 года. Футболист в сезоне-2023/24 в 12 матчах не отметился результативными действиями.

Ранее Александр Тарханов заявил, что «Динамо» повезло в матче с ЦСКА.

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