RT в Telegram
Подпишись

Представитель Дзагоева сообщила, что он планирует получить лицензию тренера

Короткая ссылка
Дарья Арсланова, представитель Алана Дзагоева, сообщила о планах своего клиента после решения о завершении карьеры.
Представитель Дзагоева сообщила, что он планирует получить лицензию тренера
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«После отпуска он планирует начать учёбу в академии РФС и получить лицензию тренера. Настроен серьёзно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе», — цитирует Арсланову «Чемпионат».

1 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

В сезоне-2022/2023 россиянин выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В сентябре «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить