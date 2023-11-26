Представитель Дзагоева сообщила, что он планирует получить лицензию тренера

Дарья Арсланова, представитель Алана Дзагоева, сообщила о планах своего клиента после решения о завершении карьеры.

«После отпуска он планирует начать учёбу в академии РФС и получить лицензию тренера. Настроен серьёзно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе», — цитирует Арсланову «Чемпионат».

1 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

В сезоне-2022/2023 россиянин выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В сентябре «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.