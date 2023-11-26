Ферстаппен: выиграть 19 гонок за сезон — это невероятно

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвёл итоги сезона в «Формуле-1».

«Идеальный способ завершить выдающийся сезон. Я благодарен за всю тяжёлую работу, проделанную в этом году каждым из вас. Выиграть 19 гонок за сезон — это невероятно», — написал он в соцсетях.

Гонщик одержал победу на заключительном Гран-при Абу-Даби. Таким образом, он выиграл 19 из 22 гонок, установив рекорд по победам за один сезон. Ферстаппен является трёхкратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1 тыс. кругов за один сезон.