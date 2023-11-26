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Ферстаппен: выиграть 19 гонок за сезон — это невероятно

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвёл итоги сезона в «Формуле-1».
Ферстаппен: выиграть 19 гонок за сезон — это невероятно
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Идеальный способ завершить выдающийся сезон. Я благодарен за всю тяжёлую работу, проделанную в этом году каждым из вас. Выиграть 19 гонок за сезон — это невероятно», — написал он в соцсетях.

Гонщик одержал победу на заключительном Гран-при Абу-Даби. Таким образом, он выиграл 19 из 22 гонок, установив рекорд по победам за один сезон. Ферстаппен является трёхкратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1 тыс. кругов за один сезон.

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