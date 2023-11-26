Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1000 кругов за один сезон
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Он стал первым в истории гонщиком, которому удалось лидировать на протяжении более 1000 кругов в одном сезоне, сообщает ESPN.
26-летний пилот из Нидерландов 26 ноября одержал победу на заключительном этапе — Гран-при Абу-Даби.
Трехкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок. Он установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».