RT в Telegram
Подпишись

Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1000 кругов за один сезон

Короткая ссылка
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен продолжает ставить рекорды в чемпионате «Формулы-1».
Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1000 кругов за один сезон
  • AP
  • © Kamran Jebreili

Он стал первым в истории гонщиком, которому удалось лидировать на протяжении более 1000 кругов в одном сезоне, сообщает ESPN.

26-летний пилот из Нидерландов 26 ноября одержал победу на заключительном этапе — Гран-при Абу-Даби.

Трехкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок. Он установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить