Ферстаппен стал первым пилотом Ф-1, лидировавшим более 1000 кругов за один сезон

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен продолжает ставить рекорды в чемпионате «Формулы-1».

Он стал первым в истории гонщиком, которому удалось лидировать на протяжении более 1000 кругов в одном сезоне, сообщает ESPN.

26-летний пилот из Нидерландов 26 ноября одержал победу на заключительном этапе — Гран-при Абу-Даби.

Трехкратный чемпион мира в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок. Он установил рекорд по числу побед за один сезон, набрав 575 очков.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».