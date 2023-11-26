Колыванов: несмотря на поражение от «Урала», «Краснодар» остаётся в гонке за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов уверен, что у «Краснодара» ещё есть шансы стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Урал» когда-то должно было прорвать. У них достаточно неплохая команда, которая была в лидерах после пятого тура. Но накрыла череда неудач. Я надеюсь, они выбрались благодаря такой большой победе над «Краснодаром». Думаю, на игре «быков» сказался перерыв на сборные, многие покинули клуб и сконцентрировались на другом, плюс ещё дополнительная усталость из-за таких разъездов. Тем не менее я не считаю, что всё потеряно. Матчей ещё много, команда Владимира Ивича играет в современный и красивый футбол, состав очень хороший. Поэтому чемпионская гонка ещё не закончена. Отрыв «Зенита» мизерный. И не забывайте ещё про московские клубы, которые постепенно подбираются к призовым местам и следуют пословице «Тише едешь — дальше будешь», — заявил Колыванов RT.

Ранее Александр Тарханов заявил, что «Краснодар» не ровня «Зениту».