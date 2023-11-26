Тарханов: «Краснодар» не ровня «Зениту»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов уверен, что «Краснодар» не является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я ещё до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку. Считаю, что команда Владимира Ивича достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня «Зениту», у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы. И «Краснодару», чтобы претендовать на лидерство, нужно быть стабильным всегда, а не только какую-то часть сезона. Как мы видим, пока «быки» не выдерживают напряжения, которое появляется, когда команда начинает побеждать и выбиваться в лидеры.

Здесь всё зависит от психологического настроя игроков, на которых постоянные победы могут повлиять и негативно. Спрос повышается со всех, и с каждым разом всё труднее держать планку. Вот петербуржцы уже к такому привыкли, они в таком режиме играют уже четвёртый год. Поэтому лидером нужно быть не только в таблице, но и в психологическом плане», — заявил Тарханов RT.

Ранее Джон Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом».