Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удалён после окончания матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Игрок получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле», сообщает сайт РПЛ.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал борьбу за золото в текущем сезоне РПЛ.