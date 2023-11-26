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Аршавин: после поражения «Краснодара» чемпионской интриги стало не меньше

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал борьбу за золото в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аршавин: после поражения «Краснодара» чемпионской интриги стало не меньше
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано ещё о чём-то говорить. Ещё очень много матчей. Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но ещё столько всего может случиться», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Урала».

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.

Ранее «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.

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