Аршавин: после поражения «Краснодара» чемпионской интриги стало не меньше

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал борьбу за золото в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано ещё о чём-то говорить. Ещё очень много матчей. Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но ещё столько всего может случиться», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Урала».

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.

Ранее «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.