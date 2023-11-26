Тарханов: Гончаренко нельзя увольнять из «Урала»
«Виктор Гончаренко, несмотря на всю ужасную статистику «Урала», всё ещё заслуживает быть главным тренером команды. Его нельзя увольнять. Ведь все понимают, что уровень игроков не такой высокий, как в других клубах. И стоит понимать, что такие спады порой бывают. Сегодня, я надеюсь, эта чёрная полоса завершилась, и мы вновь увидим тот «Урал», который был на старте чемпионата и выходил в лидеры таблицы. Не забывайте, что чем выше ты поднимаешься, тем больнее потом падать. Это и случилось с екатеринбуржцами», — сказал он RT.
Ранее Тарханов заявил, что «Краснодар» не ровня «Зениту».