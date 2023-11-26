RT в Telegram
Подпишись

Тарханов: Гончаренко нельзя увольнять из «Урала»

Короткая ссылка
Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал положение екатеринбуржцев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Виктор Гончаренко, несмотря на всю ужасную статистику «Урала», всё ещё заслуживает быть главным тренером команды. Его нельзя увольнять. Ведь все понимают, что уровень игроков не такой высокий, как в других клубах. И стоит понимать, что такие спады порой бывают. Сегодня, я надеюсь, эта чёрная полоса завершилась, и мы вновь увидим тот «Урал», который был на старте чемпионата и выходил в лидеры таблицы. Не забывайте, что чем выше ты поднимаешься, тем больнее потом падать. Это и случилось с екатеринбуржцами», — сказал он RT.

Ранее Тарханов заявил, что «Краснодар» не ровня «Зениту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить