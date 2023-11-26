Тарханов: Гончаренко нельзя увольнять из «Урала»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал положение екатеринбуржцев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Виктор Гончаренко, несмотря на всю ужасную статистику «Урала», всё ещё заслуживает быть главным тренером команды. Его нельзя увольнять. Ведь все понимают, что уровень игроков не такой высокий, как в других клубах. И стоит понимать, что такие спады порой бывают. Сегодня, я надеюсь, эта чёрная полоса завершилась, и мы вновь увидим тот «Урал», который был на старте чемпионата и выходил в лидеры таблицы. Не забывайте, что чем выше ты поднимаешься, тем больнее потом падать. Это и случилось с екатеринбуржцами», — сказал он RT.

Ранее Тарханов заявил, что «Краснодар» не ровня «Зениту».