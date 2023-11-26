RT в Telegram
Подпишись

Фигуристка Муравьёва не считает большой трагедией третье место на этапе Гран-при в Москве

Короткая ссылка
Российская фигуристка Софья Муравьёва высказала мнение касательно своего выступления на этапе Гран-при России в Москве.
Фигуристка Муравьёва не считает большой трагедией третье место на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Когда я вышла со льда, я сказала: «Почему именно со мной, почему именно сегодня?» Это не такая большая трагедия, но для спортсмена это нерадостно точно. Я просто очень эмоциональный человек», — цитирует Муравьёву ТАСС.

Камила Валиева одержала победу на шестом этапе Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить