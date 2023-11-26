Фигуристка Муравьёва не считает большой трагедией третье место на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Софья Муравьёва высказала мнение касательно своего выступления на этапе Гран-при России в Москве.

«Когда я вышла со льда, я сказала: «Почему именно со мной, почему именно сегодня?» Это не такая большая трагедия, но для спортсмена это нерадостно точно. Я просто очень эмоциональный человек», — цитирует Муравьёву ТАСС.

Камила Валиева одержала победу на шестом этапе Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.