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Непомнящий: матч с ЦСКА покажет, может ли «Краснодар» претендовать на лидерство в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство после поражения в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Непомнящий: матч с ЦСКА покажет, может ли «Краснодар» претендовать на лидерство в РПЛ
  • РИА Новости

«Командам, которые стремятся к чемпионству, очень важно не терять очков в матчах с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Это очень сложный психологический момент, который нужно преодолевать. Сегодня в игре с «Уралом» было заметно, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич был не так уверен в себе, как раньше. Футболисты тоже чувствуют такие моменты, лидеры «быков» выглядели слегка дёргаными, Сперцян вообще не был похож на себя», — заявил Непомнящий RT.

Специалист предположил, что матч «Краснодара» с ЦСКА будет определяющим для южан в борьбе за чемпионство.

«Домашняя игра с ЦСКА будет определяющей для «Краснодара» и покажет, насколько реальны претензии команды на чемпионство в текущем сезоне», — добавил он.

Ранее Непомнящий прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». 

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