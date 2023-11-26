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Непомнящий: «Краснодар» уступил из-за потери ключевых игроков по ходу матча с «Уралом»

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Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Непомнящий: «Краснодар» уступил из-за потери ключевых игроков по ходу матча с «Уралом»
  • РИА Новости

«Поражение «Краснодара» абсолютно заслуженное. Футболисты «Урала» выглядели агрессивнее и выигрывали единоборства. Гости же были похожи на обиженных мальчиков, которые недовольны друг другом и судейством в матче. Екатеринбуржцы могли победить и с более крупным счётом.

Если искать причины поражения «быков», то первая из них — давление из-за участия в чемпионской гонке. Обязательное стремление выиграть и боязнь ошибиться приводят лишь к более частым провалам. Также отмечу и вынужденные замены Тормены с Сафоновым. Они ключевые игроки команды», — сказал Непомнящий RT.

Экс-тренер также отметил влияние паузы в чемпионате из-за матчей сборных.

«Ещё одной причиной поражения «Краснодара» нужно назвать паузу на время матчей сборных,
которая не всегда хорошо сказывается на командах. Возможно, футболистами был потерян игровой тонус или сказалась физическая усталость», — добавил он.

Ранее «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.

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