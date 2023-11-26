Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей» в чемпионате Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 14-го тура Ла Лиги с «Севильей».

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