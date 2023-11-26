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Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей» в чемпионате Испании

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 14-го тура Ла Лиги с «Севильей».
Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Севильей» в чемпионате Испании
  • globallookpress.com
  • © Daisuke Nakashima/AFLO

В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Садик.

У «Севильи» появятся: Дмитрович, Навас, Баде, Рамос, Педроса, Сумаре, Соу, Ракитич, Торрес, Окампос, Эн-Несири.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Севилья» состоится 26 ноября. Начало — 18:45 мск.

Ранее Степашин скептически оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад».

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