Президент «Урала»: были очень правильно настроены на матч против «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победе екатеринбургского клуба над «Краснодаром» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы были очень правильно настроены сегодня на матч против «Краснодара». Все понимали, что нас ждёт тяжелейший матч с лидером нашего чемпионата. Нельзя было выйти на поле, опустив голову вниз», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Владис-Эммерсон Иллой-Айет (30-я минута), Андрей Егорычев (59-я) и Алексей Каштанов (86-я).

У гостей автором единственного гола стал Джон Кордоба на 21-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.

Ранее «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.