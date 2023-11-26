Гришин: в ЦСКА не жалеют о продаже Карраскаля

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«У Файзуллаева был шанс оформить дубль в ворота «Динамо» во втором тайме. Если бы счёт в игре стал 3:1, ЦСКА довёл бы игру до победы. Но говорить об этом в сослагательном наклонении неправильно. Поэтому отмечу, что Личка успешно воспользовался своими заменами, выпустив на поле Карраскаля и Нгамалё», — заявил Гришин RT.

По его мнению, в ЦСКА не жалеют о продаже колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Футболисты всегда выходят на матч с бывшей командой с особым настроем. Могу это сказать по собственному примеру. Когда я выступал за «Динамо», то в игре с ЦСКА забил гол. В такие моменты хочется доказать, что на твой счёт были неправы. Что касается Карраскаля, да, он вчера поучаствовал в голевом эпизоде, но не сказал бы, что он сыграл отлично. Надо смотреть вдолгую, он постоянно выходит на замену, хотя его купили за приличные деньги», — добавил он.

Ранее Гришин заявил, что поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ.