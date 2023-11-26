Смородская: Галактионов — средний тренер, но его надо оставлять

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о тренере столичного клуба Михаиле Галактионове.

«Я считаю, что Галактионов — средний тренер. Он неплохой, но средний тренер. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».