Смородская: Галактионов — средний тренер, но его надо оставлять
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«Я считаю, что Галактионов — средний тренер. Он неплохой, но средний тренер. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».