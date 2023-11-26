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Клебо занял 21-е место на этапе Кубка мира в масс-старте свободным стилем в Руке

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо занял 21-е место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.
Клебо занял 21-е место на этапе Кубка мира в масс-старте свободным стилем в Руке
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus /

Норвежец Ян Томас Йенсен стал победителем масс-старта на 20 км. Он преодолел дистанцию за 48 минут 8,9 секунды. Вторым стал чех Михал Новак (+0,7). Тройку замкнул норвежец Харальд Эстберг Амундсен (+2,1).

Клебо не смог попасть в топ-20 турнира.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее Клебо заявил, что не читает российские СМИ по поводу его скандала с норвежской федерацией.

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